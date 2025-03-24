Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği ile Van Neyzenler Topluluğu "Tasavvuf Müziği Konseri" verecek.Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı konservatuvarı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ramazan ayının maneviyatına uygun "Tasavvuf Müziği Konseri" düzenleyecek. 27 Mart Perşembe günü Alipaşa Mahallesi Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan konser saat 14.00’da başlayacak.Önder Işık şefliğinde ve orkestrasında icra edilecek olan Tasavvuf Müziği Konserine herkesin davetli olduğu belirtildi.