Çocuklara trafik bilinci aşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince hizmet veren Çocuk Trafik Eğitim Parkı, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.‘Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından organize edilen programla anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na gelen öğrencilere önce teorik olarak trafik kuralları ve yayaların trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Daha sonra eğitmenlerin gözetiminde öğrendiklerini uygulamak için direksiyon başına geçen öğrenciler, araç kullanarak trafik kurallarını birebir deneyimleme fırsatı buldu.Trafik polislerinin verdiği komutlara göre trafik ışıklarına uyma, yaya geçitlerini doğru kullanma ve diğer trafik kurallarını öğrenen minikler keyifli dakikalar yaşadı.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, eğitimlerin belli periyotlarda devam edeceğini duyurdu.