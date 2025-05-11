Van Büyükşehir Belediyesi idarecilerine, "Sisteme Yük Kurumsal Yalın Dönüşüm Projesi" kapsamında eğitim verildi. İsrafın önlenmesini ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan Yalın Yönetim Sistemi’nin verilen seminerlerin ardından kısa sürede tüm belediye genelinde uygulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.Sürekli gelişen ve değişen vatandaş ihtiyaçlarına karşılık vermeyi amaçlayan Yalın Yönetim Sistemi, sadece vatandaşın istediği hizmetleri, istediği zamanda ve daha az kamu kaynağı kullanarak sunmayı hedefliyor. Bu sistem, Van’da da büyükşehir belediyesi öncülüğünde hayata geçiriliyor. Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen "Sisteme Yük Kurumsal Yalın Dönüşüm Projesi" eğitimi, hafta sonu iki ayrı grup halinde gerçekleştirildi. Eğitimler, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ Genel Müdürlüğünün daire başkanları ile şube müdürlerine tanıtım oturumlarıyla başladı. Seminerler, Yakoten Akademi Genel Müdürü Şafak Aydın tarafından verildi. Eğitimin ikinci gününe Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da katıldı.İdari kadroya yönelik seminerlerin ardından oluşturulacak çalışma gruplarıyla, büyükşehir belediyesinin sorumluluğundaki alanlarda saha taramaları başlatılacak. Bu kapsamda; vatandaşa sunulan hizmetlerde maksimum verimlilik, minimum israf, personel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ile depo ve arşiv gibi alanların daha sağlıklı hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.