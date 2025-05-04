Van Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sorumluluk alanı içinde bulunan 26 parkta çim biçme ve çevre düzenleme çalışması yaptı.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan park ve bahçelerde çim biçme ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Atatürk Kültür Parkı, Fidanlık Parkı, Yaşar Kemal Parkı ve Sahil Yolu üzerindeki Park65 başta olmak üzere kentteki 26 parkta çim biçme işlemi yaptı. Yine çalışmalarla birlikte çocuk oyun zeminleri temizlenirken, kaldırımlar ve yaya yürüyüş yolları da onarıldı.Parklardaki çim biçme çalışmaları sadece estetik amaçla değil, aynı zamanda böcek ve haşere oluşumunun önlenmesi, otların kontrol altına alınması ve oyun alanlarının daha güvenli hale getirilmesi gibi işlevsel faydalar da sağlıyor. Ekipler, biçilen alanlarda sulama, temizlik ve gerek duyulan yerlerde budama işlemlerini de eş zamanlı olarak sürdürüyor.Çalışmaların belirlenen planlama doğrultusunda tüm parklarda periyodik olarak devam edeceği bildirildi. Park alanlarının yaz boyunca düzenli şekilde bakımının yapılmasıyla hem kent estetiği korunacak hem de vatandaşların bu alanlardan daha verimli yararlanması sağlanacak.