Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 13 ilçede konserler düzenleyecek. Halka açık ilk konser 16 Mayıs Cuma günü Bahçesaray ilçesinde gerçekleştirilecek.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2023 yılında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla kurulan ve 2024 yılında açılan konservatuvarın kentin kültür ve sanat hayatına yenilik katmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müzik, resim, halk oyunları, tiyatro branşlarında birçok öğrenciyi hayalleriyle buluşturan, yüzlerce yeteneğin gün yüzüne çıkmasına vesile olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, ilçelerde programlar düzenleyecek. ‘Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı İlçelerle Buluşuyor’ temasıyla gerçekleşecek konserlerin ilki 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00’da Bahçesaray ilçesi Yatılı İlköğretim Okulu (YİBO) salonunda gerçekleştirilecek. Halka ve öğrencilere açık olacak konser programında müzik bölümü eğitmenleri şarkılar türküler seslendirirken resim bölümü eğitmenleri resim sergisi düzenleyerek gençlere resim sanatı hakkında bilgiler verecek. ’Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı İlçelerle Buluşuyor’ programı her hafta bir ilçeyle devam edecek" denildi.