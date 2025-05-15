Van Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler ile farklı okullardaki öğrencilere yönelik müze gezisi etkinliği düzenledi.Eğitime verdiği desteklerle birçok öğrencinin gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler arasındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla özel öğrenciler ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde farklı okullardaki öğrencileri Urartu Müzesinde buluşturdu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca organize edilen gezi için öğrenciler, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki otobüslerle okullarından ve evlerinden alınarak Tarihi Van Kalesi yanında bulunan Van Müzesi’ne getirildi.Müzede Urartu başta olmak üzere Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait eserleri yakından inceleyen öğrenciler, sergilenen eserler hakkında görevlilerden ve öğretmenlerinden bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Müze ziyaretinden keyif aldıklarını söyleyen öğrenciler, yapılan farkındalık etkinliğini için de Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.