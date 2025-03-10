Van Büyükşehir Belediyesi, ’Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da katılımıyla Güzel Sanatlar Lisesinde program düzenledi.Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan konservatuvar, her gün iki farklı okulda öğrencilerle bir araya gelerek kültürel etkinlikler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında kurulan konservatuvar, kentin kültür ve sanat hayatına yenilik katarak, yeni başlatılan proje ile okullarda kültürel programlar gerçekleştiriyor. Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen programa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın yanı sıra vali yardımcıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programda öğrenciler müzik bölümü eğitmenlerinin vermiş olduğu konserde gönüllerince eğlenip şarkılara eşlik etti. Program sonunda Vali Ozan Balcı, konuşmasına konservatuvar eğitmenlerine verdikleri konserden dolayı teşekkür ederek başladı. Eğitimin öncelikli işleri olduğunu ifade eden Vali Balcı, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür ve turizme birçok alanda yaşamın her alanına dokunmaya çalıştıklarını belirtti. Vali Balcı "Amacımız gençleri yüreklendirmek, onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak. Türkiye’nin önü ve ufku açık. Türkiye bu coğrafyamızda güneş gibi parlıyor. Sizleri de güzel günler bekliyor. Konservatuvarımızı yaklaşık bir yıl önce kurmuştuk. Konservatuvar da güzel Van’a değer kattı. Eğitmenlerimiz tarafından okullarımızda konserler veriyorlar. Güzel etkinlik hoşuma gitti. Gençleri böyle Van türküleri ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimizle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Konservatuvardaki arkadaşlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmanın ardından Vali Ozan Balcı ve katılımcılar ressam eğitmenlerin resim sergisini ve okul kütüphanesini gezdi.