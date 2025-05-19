Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Kalecik TOKİ’de yapılan kapalı semt pazarı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından hizmete açıldı.Tuşba ilçesinde bulunan Kalecik TOKİ’de 3 bin 950 metrekarelik alana inşa edilen kapalı semt pazarı düzenlenen törenle hizmete alındı. Yapılan açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Genel Sekreter Ulaş Akan, Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek, daire başkanları ve kurum amirleri katıldı.Dualar eşliğinde semt pazarının açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Vali Ozan Balcı, "Bugün güzel bir eseri hizmete açıyoruz. Bu semt pazarlarımızdan 4 tane daha yaptık. Onları da en kısa zamanda hizmete açacağız. Bu pazarlar artık vatandaşlarımızı ve esnafımızı yazın sıcaktan kışın ise soğuktan koruyacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.Açılışın ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler semt pazarını gezerek pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnafa bol kazançlar dileyen Vali Ozan Balcı, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.3 bin 950 metrekarelik semt pazarında satış stantları, bebek emzirme odası, lavabolar, mescit, idare odaları ve zabıta odaları gibi çeşitli donatılar yer alıyor.