Van Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarları toplantısının ilkini Edremit’te gerçekleştirdi. Toplantıda mahalle sorunları konuşularak, çözüm önerileri noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinin konferans salonunda yapılan toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), AKSA, VEDAŞ gibi kurumların temsilcileri, Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’nin ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, bu toplantılarla mahallelerde yapılacak olan yatırım ve çalışmalarla ilgili yol haritalarını belirlemek istediklerini belirtti.Daha sonra konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek, yapılan toplantının hayırlı olmasını diledi.Yapılan konuşmaların ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini dile getirerek, ilgili daire başkanları ve kurum müdürlerinden çözüm noktasından bilgi aldı.Toplantı çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.