Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırarak büyük bir kolaylık sağlıyor.Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hizmet kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ücretsiz olarak taşınıyor.Engelli vatandaşlardan gelen talep ve istekler doğrultusunda hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi, bir yeniliği daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesine talepleri kayıt altına alınan bireyler, tedavi günlerinde Büyükşehir Belediyesine ait özel engelli taşıma aracı ile evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra ise güvenli bir şekilde tekrar evlerine bırakılıyor.Ulaşım hizmeti ile engelli bireyler sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişirken, ulaşım engelleri de ortadan kaldırılmış oluyor.