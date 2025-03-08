Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların tekerlekli sandalye başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılıyor.Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, e-devlet üzerinden ve bizzat yapılan başvuruları da titizlikle değerlendiriyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, engelli vatandaşlardan gelen başvurular incelenerek ailelerin durumu yerinde tespit ediliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda özellikle düşük gelirli vatandaşlara öncelik tanınarak, tekerlekli sandalye, medikal malzeme ve çeşitli destekler sağlanıyor.Son olarak belirlenen 4 engelli vatandaşın daha tekerlekli sandalyeleri, belediye ekipleri tarafından evlerine ulaştırılarak teslim edildi.Vatandaşlar, sağlanan destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.