Van Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarları buluşmalarını Çatak ve Bahçesaray ilçeleri ile devam ettirdi. İki ilçede ayrı ayrı yapılan toplantılarda mahallelerin sorunları birinci ağızdan dinlenerek, çözüm noktasında bilgi alışverişinde bulunuldu.Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan muhtar buluşmaları tamamlanıyor. Şu ana kadar 13 ilçenin 11’inde gerçekleştirilen toplantıların bugünkü ayağında, Çatak ve Bahçesaray mahalle muhtarları ile bir araya gelindi. İlk olarak Çatak ilçesi Atatürk İlkokulu konferans salonunda yapılan toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Çatak İlçe Başkanı Fazıl Babür, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Bahattin Önder, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Tarım Müdürlüğü ve VEDAŞ gibi yatırımcı kurumların temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’nin ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.Mahalle muhtarları buluşmalarının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, burada sorunları birinci ağızdan dinleyip, çözüm üretilmesi noktasında yol haritalarını belirlediklerini ifade ederek, ileri ki süreçte de işlerin takibi için bu toplantıların devam edeceğini söyledi.Toplantıda kısa bir açılış konuşması yapan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, burada yapılan toplantıları önemsediklerini ifade ederek, konuşulan konuların çözümü noktasında siyaseten de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.Yapılan konuşmaların ardından alfabetik sıraya göre söz alan Çatak mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini dile getirerek, ilgili daire başkanları ve kurum müdürlerinden bilgi aldı.Daha sonra Bahçesaray ilçesine geçen Genel Sekreter Ulaş Akhan ve beraberindekiler, Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulu toplantı salonunda mahalle muhtarı ile buluştu. Burada yapılan toplantıda da kısa birer konuşma yapan Genel Sekreter Ulaş Akhan ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, muhtarlardan mahalleri ile ilgili sorun ve talepleri dinleyerek, yapılacak çalışmalara ilişkin muhtarlara bilgiler verdi.AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın da katıldığı toplantıda, yapılan konuşmaların ardından mahalle muhtarları söz alarak, sorun ve taleplerini dile getirdi.Zorlu bir coğrafyada yer alan iki ilçede yapılan toplantıda genel olarak yol, su, altyapı, üstyapı, tarımsal faaliyetler ve mezarlıklarda ilgili talepler konuşulurken, Bahçesaray mahalle muhtarları özellikle Karapet yolu ile ilgili çalışma yapılmasını talep etti. Toplantı, ilçe başkanının konuşması, karşılıklı fikir alışverişi ve çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.