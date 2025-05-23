Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği, okulun köklü tarihini ve eğitim mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla ‘Geçmişten Geleceğe Van Atatürk Lisesi Paneller Dizisi’nin ilkini gerçekleştirdi.Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen panel, Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı’nın konuşmasıyla başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve Atatürk Lisesi Müdürü Yusuf Sarıkaya’nın mesajlarının okunmasının ardından konuşan Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun; derneğin kuruluş hikayesini, stratejik ile kısa, orta ve uzun vade hedeflerini açıkladı. Derneğin kurumsal kimliği, çalışmaları ve gelecek projeleri hakkında da bilgi veren Durğun, bu tür buluşma ve etkinliklerin mezunlar arasındaki iletişim bağını güçlendireceğini ve bu çerçevede yapılan faaliyetlerin okulun akademik başarısına da katkı sunacağını vurguladı.Prof. Dr. Suvat Parin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde okulun efsanevi müdürü Servet Aydınoğlu’ndan pansiyon hayatının eğitime etkilerine kadar birçok konu ele alındı. Araştırma Görevlisi İsmail Derrida Kıran, Doç. Dr. Mehmet Baki Bilik, Doç. Dr. Metin Eren, Doç. Dr. Mustafa Bilici, Prof. Dr. Fethi Soyalp ve Prof. Dr. A. Menaf Turan’ın sunumları ile devam eden panel, katılımcılara belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.