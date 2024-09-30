Kars Valiliği uyarıda bulundu. Kars ve çevresinde yarın saatte hızı 70 ile 90 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın, yarın (01.10.2024 Salı) güney güneybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde fırtına (60-80 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.Vatandaşların dikkatli olmaları istenirken, fırtınan yüksek kesimlerde daha etkili olacağı kaydedildi.