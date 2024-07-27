Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde depreme dirençli kent çalışmaları kapsamında yaptırılan geçici konaklama merkezini gezerek ilgililerden bilgi aldı. Vali Tekbıyıkoğlu, devam eden yıkım çalışmalarını da yerinde inceledi.Tunceli’de valilik koordinesinde kentin depreme dirençli hale getirilmesi çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Pülümür ilçesinde oluşturulan geçici konaklama merkezini ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Vali Tekbıyıkoğlu, ilçe ziyareti kapsamında yıkım çalışmalarını da yerinde inceledi.