Ağrı Valisi Mustafa Koç, sel felaketinin vurduğu Akyumak köyünde incelemelerde bulundu.Ağrı’da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok köyde sel felaketi yaşandı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, sel nedeniyle önemli ölçüde maddi hasarın meydana geldiği Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde incelemelerde bulundu. Köylülerle bir araya gelen Vali Koç, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ve en kısa zamanda yaraların sarılacağını ifade etti. Köyde sel nedeniyle 7 kiler, 8 ahır, 3 ev, 6 tandırlık, 2 araç, 1 kamyonet, 1 motosiklet, 1 biçer ve çok sayıda tarım aletinin zarar gördüğü tespit edildi.