Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilçe ziyaretleri kapsamında Güroymak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ile Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu tarafından karşılanan Vali Karakaya, kurum amirleri ile bir araya geldi. Kaymakam Uzun, ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Karakaya’ya brifing verdi.Vali Ahmet Karakaya’nın Güroymak ziyaretine İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan eşlik etti.