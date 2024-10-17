Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki hibe destekle kurulan elma bahçesini gezerek çiftçilerle sohbet etti.Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan elma bahçesini ziyaret eden Vali Karakaya, bahçe sahibi Sunullah Yıldırım’dan hasat hakkında bilgi aldı.İlçenin Saka köyünde 30 dönüm alanda kurulu ve 3 bin 750 adet elma ağacından oluşan bahçeyi gezen Vali Karakaya elma toplayarak çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, “Elmacılıkla ilgili çok ciddi adımlar atılmış. Bunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Yöremizin iklimine, toprağına uygun ürünlerin daha verimli bir şekilde üretilmesi için çabalarımız devam edecek. Çünkü bir ülkeyi güçlü kılan üretimidir. Üretim ne kadar fazla ise orada bereket olur. Mal ve ürünler ucuzlar. Ama üretmezseniz başkalarının eline bakarsınız. Tarım ve gıda konuları stratejik bir alan. Ne kadar çok üretip pazarlayabilirseniz o kadar hem girdi sağlanır hem de insanımızın refah seviyesi adına bu faaliyetlerin artarak devam etmesi adına çaba sarf edeceğiz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.Bir süre gezi ve incelemelerine devam eden Vali Karakaya, ilçeden ayrıldı.Vali Karakaya’ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Ramazan Ergezen, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ve bazı kurum amirleri eşlik etti.