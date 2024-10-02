Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi tarafından Harput’a kazandırılan Hoca Hasan Hamam Müzesi ve Basın Müzesini ziyaret etti. Vali Hatipoğlu ve Başkan Şerifoğulları, açılışa hazırlanan Kent Müzesinde de incelemelerde bulundu.Vali Numan Hatipoğlu ve Başkan Şahin Şerifoğulları, Harput Mahallesi’nde ilk olarak Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunu (KUDEB) ziyaret etti. Ardından, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında medeniyetler merkezi Harput’un, tarihi ve kültürel birikimi ile yaşam merkezi olması hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Hoca Hasan Hamam Müzesini ziyaret eden Vali Hatipoğlu, incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, kısa sürede vatandaşların vazgeçilmezleri arasına giren ve görkemli yapısı ile tarihi atmosferi yansıtan, her bölümünde ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait örnekleri barındıran, Harput mimarisi ve süsleme kültürünün sergilendiği Hoca Hasan Hamam Müzesi hakkında Başkan Şerifoğulları’ndan bilgi aldı.Vali Hatipoğlu, Başkan Şerifoğulları ve beraberindeki heyet daha sonra Elazığ’ın basın tarihine ışık tutan, basın tarihinin hafızasının yeniden hayat bulduğu Elazığ Belediyesi Basın Müzesini ziyaret etti. Vali Hatipoğlu ve Başkan Şerifoğulları baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyalinin sergilendiği müzede de incelemelerde bulundu.Kent Müzesini de gezdilerElazığ Valisi Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları son olarak, açılışa hazırlanan Kent Müzesini gezdi. Şehrin değerlerini geleceğe taşıyarak sonraki kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda kent belleğinin kayıt altına alınması hedefi ile Elazığ Belediyesinin kente kazandırmaya hazırlandığı Kent Müzesinde incelemelerde bulunan Vali Hatipoğlu ve Başkan Şerifoğulları, temaslarını tamamladı.Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ’’Kadim mahallemiz Harput’ta, Valimiz Numan Hatipoğlu ile birlikte ecdadımızın bizlere miras bıraktığı Harput’umuza kazandırdığımız eserlerimizi ziyaret ettik. Daha sonra şehrimizin kadim tarihi ile aramızdaki bağları güçlendirmek, bizlere emanet edilen mirasın değerini daha iyi anlamak, anlatmak ve geleceğe taşımak amacıyla, açılışını gerçekleştirerek şehrimize kazandıracağımız Kent Müzemizde incelemelerde bulunduk’’ dedi.