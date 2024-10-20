Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Elazığ’da bir dizi program gerçekleşirken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, muhtarlarla buluştu. Elazığ Belediyesi’nin düzenlediği programda, yerel yönetimlerin en önemli unsuru olan muhtarların Muhtarlar Günü kutlandı, Vali Hatipoğlu ve Başkan Şerifoğulları talepleri dinledi.Vali Hatipoğlu; “Muhtarlık müessesesi demokrasimizin yapı taşlarından bir tanesidir. 1800’lü yıllardan itibaren Türkiye, sandığın belirleyici olduğu bir ülke oldu. Bu anlamda hem köy hem de mahalle muhtarlarımız bizlerin en önemli çalışma arkadaşı oldu. Vatandaşla devlet arasında bir köprü görevi gördü. Dünyada demokrasinin en önemli hususlarından bir tanesi halkın karar verme sürecine katılmasıdır. Bunun en güzel örneği köylerimizde olur. Köylerde herkes karar verme sürecine katılmaktadır. Bu da dünyada ender demokrasi örneklerinden biridir. Muhtarlık kurumumuzu mahalle ve köylerimizde daha etkin hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları; “Çok kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum. Muhtarlık müessesesi demokratik kültürümüzün en köklü kuruluşlarından biridir ve aynı zamanda ilk basamağıdır. Halkın teveccühü ile seçilmiş kıymetli muhtarlarımız çok önemli makamda bulunuyor. Halkın seçimi ile iş başına gelebilmek çok önemlidir. Bizler de göreve geldiğimiz günden itibaren muhtarlarımızla gönül köprüleri kurma gayretinde olduk. Muhtarlarımız; bizlerin işiten kulağı, gören gözleri oldu. Hizmetlerimizi halkımıza ulaştırma adına köprü görevi oluşturdu. Kıymetli muhtarlarımızla bundan sonraki süreçte de diyaloğumuz aynı anlayışla devam edecek. Şehrimizin her noktasına daha nitelikli hizmet götürebilme adına hep birlikte gayret göstereceğiz” diye konuştu.