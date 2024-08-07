Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, tarih boyunca şehrin savunulması açısından çok büyük önem arz eden tabyalarda incelemelerde bulundu.Şanlı tarihimizin tanığı tabyalardaki incelemeleri sırasında Ağzıaçık, Uzunahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ve Mecidiye Tabyaları’nı gezen Vali Çiftçi; tabyaların korunması için gerekli talimatlarda bulundu. Vali Çiftçi’ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Doç. Dr. Naim Ürkmez, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mahmut Kuran ile Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Hakan Kandemir eşlik etti. Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet Aziziye Tabyası ziyaretinde Nene Hatun’un kabrini ziyaret etti ve dua etti.