Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketleri Palandöken A.Ş ve Ertansa A.Ş.’yi ziyaret etti.Ertansa A.Ş’nin bünyesinde bulunan bitüm depolama tesisi ve emülsiyon üretim tesisini inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken A.Ş bünyesinde asfalt plenti, beton üretim santrali, beton elemanları üretim tesisi, mikronize agrega tesislerinde yapılan üretim çalışmalarını yerinde gördü, yetkililerden bilgi aldı.Vali Çiftçi’nin incelemelerine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İştiraklar Daire Başkanı İbrahim Sekmen, Ertansa A.Ş Genel Müdürü Harun Yazıcı, Palandöken A.Ş Genel Müdürü Hasan Bayat, eşlik etti.Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından da konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyemize bağlı iştirak şirketlerimizde temas ve incelemede bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Zafer Aynalı, Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi’ye Palandöken A.Ş. ve Ertansa A.Ş.’ye ait tesislerimiz hakkında bilgiler verdi. Beton boru fabrikamız başta olmak üzere emülsiyon üretiminden asfalt ve hazır beton üretimine, parke taşı ve bordür imalatından agrega kırma-eleme tesislerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren bu tesislerimiz, şehrimizin altyapısına ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Ayrıca, akredite laboratuvarlar ve bitüm depolama tanklarımız üretimde gibi kritik birimlerin işleyişi de ziyarette yerinde incelendi. Ziyaretin ardından Palandöken A.Ş. İdari Yönetim Binamızda, belediyemizin iştirak şirketlerinin faaliyetleri ve projelerine ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak üretim, istihdam ve kaliteli hizmet hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."