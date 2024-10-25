Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesine bağlı Ilıca’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.Ilıca Çarşısı’ndaki temaslarının ardından Aziziye Belediyesi Ilıca Termal Tesisleri’ni gezen Vali Çiftçi, tesislerde devam eden revizyon çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’dan bilgi aldı. Termal Otel bünyesinde daha önce 18 olan aile kabini sayısını 36’ya çıkardıklarını kaydeden Başkan Akpunar, bunun dışında 6 özel aile havuzundan oluşan yeni bir tesis daha oluşturduklarını anlattı.Vali Çiftçi’ye incelemeler sırasında Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay eşlik etti.