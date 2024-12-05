Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, aylık asayiş toplantısında yaptığı değerlendirmede, “Trafik denetimleri yaparken amacımız, vatandaşımızın canını yakmak değildir. Devletin bu paraya ihtiyacı olduğundan dolayı da değil. Bizim amacımız burada vatandaşlarımızın kurallara uymalarını, can ve mal güvenliklerini sağlamaktır ” dedi.“Faili meçhul asayiş olayımız yok gibi”Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yıllık bazda hem emniyet hem jandarma bölgesinde meydana gelen olayların büyük bir kısmının asayiş olaylarıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, “Geçen ayki toplantımızda yine tüm uygulamalarda ele geçirmiş olduğumuz ateşli silahlar ile kesici ve delici aletlere ilişkin bir takım bilgileri paylaşmıştım. 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 13 bin 588 asayiş olayı meydana gelmişken, bu yıl 13 bin 587 asayiş olayı meydana gelmiştir. Fark edileceği gibi asayiş olaylarında toplamda binde birlik bir azalma meydana gelmiştir. Yani böyle küçük bir azalma yönünde kıpırdanma var. Asayiş olaylarında aydınlatma oranlarına baktığımız zaman, bu da önemli bir kriter. Geçen sene aydınlatma oranlarımız asayiş olaylarında %96 iken bu sene ilk 11 ayda bu oran %99’a yükselmiş. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Demek ki meydana gelen asayiş olaylarının büyük bir kısmını bu sene aydınlatmışız. Neredeyse faili meçhul asayiş olayımız kalmamış. Buradan böyle bir netice ortaya çıkıyor” dedi.“Suçlarda azalma var”Asayiş olaylarının bir üst başlık olduğunu ve bunun altında bir takım alt başlıklar bulunduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, ”Önceki toplantılarımızda da bunları dile getirmiştim. Kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, devlete, millete karşı işlenen suçlar, topluma karşı işlenen suçlar ve takibi gereken olaylar asayiş olaylarının alt başlıklarını oluşturuyor. Bunlardan kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar bizim için özellikle önemli. Geçen sene toplamda 6 bin 797 kişilere karşı suç işlenmişken bu sene sayının 6 bin 196 düştüğünü görüyoruz. Demek ki kişilere karşı işlenen suçlarda da bir azalma var. Azalış oranı bu sene %3’e tekabül ediyor. Yani geçen seneye göre bu sene kişilere karşı işlenen suçlarda %3’lük bir düşüş var. Bu hem emniyet bölgemizde hem de jandarma bölgemizde memnuniyet verici bir oran. Mal varlığına karşı işlenen suçlar da istatistiklere göz attığımız zaman; geçen sene bin 980 tane mal varlığına karşı işlenen suç varken bu sene oran bin 398’e gerilemiş. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalma oranı %30’a tekabül ediyor. Bu da bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici bir rakam” diye konuştu.“TEM olaylarında yüzde 100 aydınlanma”Hem asayiş olaylarında geçen seneye göre binde bir azalma hem de kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda Erzurum’da memnuniyet verici bir azalma olduğunu gözlemlediklerini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra şöyle devam etti, “Hem emniyet müdürümüze hem de jandarma komutanımıza gayretli çalışmalarından dolayı tüm personeli de dahil olmak üzere kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz önümüzdeki yıllarda, aylarda bu oranları daha da anlamlı olacak şekilde azaltmak. Oranları düşürmek istiyoruz. Asayiş olaylarına bu şekilde değindikten sonra ikinci konu başlığımız terörle mücadele. 2023 yılında 229 tane meydana gelmişken 2024 yılının 11 ayında 227 olay meydana gelmiştir. Burada da geçen seneyle neredeyse oranların aynı olduğunu görüyoruz. Geçen seneye göre bir iki olay ve operasyon sayısında düşüş var. TEM olaylarındaki azalış oranına baktığımız zaman bunun binde beşe tekabül ettiğini görüyoruz. TEM olaylarında geçen sene aydınlatma oranımız yüzde 99 iken bu sene oranın yüzde 100’e yükseldiğini görüyoruz. Bu da ilimiz açısından oldukça memnuniyet verici. Operasyonlarda veya olaylarda tüm olaylar aydınlatılmış hem emniyet bölgemizde hem de jandarma bölgemizde fail meçhul herhangi bir olayımız kalmamış. Geçen sene terör örgütü mensuplarından 234 kişi hakkında işlem yapılmışken bu sene 294 kişi hakkında işlem yapıldığını gözlemliyoruz.”“Can ve mal kayıplarını en aza indirmek istiyoruz”Erzurum’da polis bölgesinde kontrol edilen, denetlenen araç sayısı geçen seneye göre yüzde 50 arttığını ancak buna rağmen hem ölümlü hem yaralanmalı hem de maddi hasarlı trafik kazalarda sayısal bir artış olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “Geçen sene polis bölgesinde 3 bin 67 tane kaza meydana girmişken bu sene sayı 3 bin 530’a yükseldiğini görüyoruz. Trafik kazalarındaki artış oranımız %15’e tekabül ediyor. Geçen seneye göre %15 daha fazla ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş. Kontrol ettiğimiz araçların sayısını arttırdık. Geçen sene 460 bin 206 tane aracı denetlemişken, kontrol etmişken bu sene rakamın 676 bin 853’e yükseldiğini görüyoruz. Tam %50’lik bir artış var. 2023 yılında 11 bin 964 kişiye kırmızı ışık ihlalinden dolayı idari para cezası, trafik para cezası uygulanmışken bu senenin 11 ayında sayının 17 bin 871 kişiye yükseldiğini görüyoruz. Hız ihlalinden dolayı geçen sene trafik ekiplerimiz 18 bin 104 kişiye idari yaptırım uygulamışken bu sene sayının iki katına ulaştığını görüyoruz. Yani sayı 36 bin 250. Bu sene tam iki katı oranında hız ihlalinden dolayı trafik ekiplerimiz kişilere idari yaptırım uygulamışlar. Bizim trafik denetimleri yaparken amacımız yani insanımızın, vatandaşımızın canını yakmak değil. Onlara idari para cezası uygulamak değil. Devletin buna, bu paraya ihtiyacı olduğundan dolayı da değil. Bizim amacımız burada insanların vatandaşlarımızın kurallara uymalarını sağlamak. Böylece can ve mal kayıplarını en aza indirmek istiyoruz. Dolayısıyla eğer vatandaşlarımız da kurallara uymak suretiyle bize bu konuda yardımcı olurlarsa ben hem ölümlü hem yaralanmalı hem de maddi hasarlı trafik kazalarının azalacağını böylece daha az ocağa ateş düşeceğini ifade etmek istiyorum. Bu konularda vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum.”