Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi "19 Eylül Gaziler Günü" vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Vali Çiftçi, “Şanlı tarihimizin çeşitli safhalarında gösterdiği eşsiz fedakârlıklar ile bayrağını, vatanını ve istikbâlini koruyan, bizlere iftiharlarla dolu bir tarih emanet eden gâzîlerimizi, minnet ve şükranla anıyorum.” diyerek bu toprakları vatan kılmak için canını hiçe sayan kahramanların, asırlardan beri milletimizin gönlünde ayrı bir yer edindiğini ifade etti.“Gâzîlerimiz emsalsiz cesaret ve fedakârlıklarıyla doludur”"Gazâ eden, ordunun başına geçip savaşan, savaştan sağ olarak zaferle dönen" anlamına gelen gâzîliğin, tarih boyu milletimiz tarafından evlatlarına "Ya gâzî ol, ya şehi" milli ideali ile aşılandığını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, “Asırlardır istiklâlini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz; şehit ve gâzî olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Milletimiz; 1071’de Malazgirt’ten, İstiklâl Mücadelemize, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a hâinlere karşı istikbâlimizi korurken gazâ anlayışı ile bu toprakları "Gaziler Yurdu" yapmıştır. Bu bereketli toprakları vatan kılarak bizleri bir bayrak altında hür yaşatmak için Anadolu’nun her karış toprağı, gâzîlerimizin emsalsiz cesaret ve fedakârlıklarıyla doludur.” şeklinde konuştu.“Gâzilik ruhu, bu topraklarda yetişen nesiller arasında bir ruh birliğidir”Türk askerinin bu hasletleriyle, kendi ülkesini ve halkını korumanın yanında bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların, soydaşların da umudu haline geldiğini ifade eden Vali Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, “Gâzîlerimiz; yurt içinde olduğu kadar yurt dışında gösterdikleri mücadeleleriyle de tarih sayfalarında yer almıştır. Gâzilik ruhu, bu topraklarda yetişen nesiller arasında bir ruh birliği oluşturarak, bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin teminatı olmuştur. Ecdadımızın bıraktığı mirası devralarak, her geçen gün daha da ileriye taşıma sorumluluğunu gönülden hissediyoruz. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla bu mübarek emanete kararlılıkla sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi korumak, çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihâl eden kahraman gâzîlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" ünvanının verilişi vesilesiyle milletimizin gâzîlere olan derin saygısını ve minnetini dile getirmek amacıyla kutlanan "Gaziler Günü"nü tebrik ediyor, tüm gâzîlerimize şükranlarımı sunuyorum.”