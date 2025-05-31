Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Birbirimize Candan Bağlıyız Pasinler" kan bağışı kampanyasında rekorunu yenileyerek 43. kez kan bağışında bulundu.Vali Mustafa Çiftçi, bir dizi programlar kapsamında Pasinler İlçesi’ne bir ziyarette bulundu.Program kapsamında ilk olarak İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun Mayıs Ayı Toplantısı’na başkanlık eden Vali Çiftçi, sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar, yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları ve Pasinler’de kurulması planlanan hayvan bakımevi için belirlenen alanın uygunluğu gibi konuların değerlendirildiği toplantıyı yönetti.Toplantının ardından Erzurum Valiliği himayesinde; Pasinler Kaymakamlığı, Pasinler Belediye Başkanlığı ve Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız Pasinler" Kan Bağışı Kampanyası’na katılan Vali Mustafa Çiftçi, 43. kez kan bağışında bulunarak kendi rekorunu yeniledi. Kampanyaya vatandaşların ilgisi büyük olurken, etkinlik alanında çocuklara özel müzik dinletisi, yüz boyama, palyaço gösterileri gibi renkli aktiviteler de gerçekleştirildi.Kan bağışının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren Uzmanlar Doğu Anadolu Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkez’de sunulan eğitim destek hizmetlerini yerinde değerlendiren Vali Çiftçi, öğrenci ve eğitmenlerle sohbet etti.Kale Blok Bims Üretim Tesisleri’nde incelemelerde bulunduZiyaret programı kapsamında Vali Çiftçi, Kale Blok Bims Üretim Tesisleri’ni de gezdi. Firma yetkililerinden fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Çiftçi’ye, Kaleblok Bims Hafif Yapı Elemanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver eşlik etti. Tanrıver, 2005 yılında kurulan tesisin 250.000 m’lik alan üzerinde faaliyet gösterdiğini ve ürünlerinin 15 ülkeye ihraç edildiğini belirtti. Şirketin üretim portföyünde bims bloklar, asmolen bloklar, dolu plakalar, perlit ürünleri ve yapı kimyasallarının bulunduğu; üretimin ise ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde tam otomatik sistemlerle yapıldığı ifade edildi.