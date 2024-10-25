Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Kahramanlar (Karaz) Radyo İstasyonu’nda incelemelerde bulundu.Yapımına 1966 yılında başlanan, 1967 yılında yayın hayatına başlayan istasyonda 2009 yılına kadar genlik modülasyonlu radyo yayını yapılıyordu.Kurulduğunda Türkiye’nin İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü büyük radyosu konumunda olan istasyonda 188 metre anten direği bulunuyor.İnceleme esnasında TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, TRT Radyo’dan sorumlu Müdür Yardımcısı Feyza Yılmaz, TRT Verici İşletmelerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Bülent Karadoğan ve TRT Destek Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Erdal Kurdal ve TRT çalışanları hazır bulundu.