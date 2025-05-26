Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Şelale Mevkii’nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bölgede incelemelerde bulundu.İncelemelerde, Aktif eylem kütlesinin harekete geçmesi sonucunda; Mahalle yollarında yer yer 1-2 metrelik çökmeler, 3 hanede ağır hasar, 35 hanede hafif ve orta hasar meydana geldiği, bahçe ve sera alanlarında da toprak kaymasına bağlı olarak maddi hasar oluştuğu. 38 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.Meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaralanma veya can kaybı yaşandı.Toprak kayması sonrasında, Mahalle yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken, ulaşım eski Çağlayan Mahallesi yolundan sağlamaya başlandı.Bölgede jeoteknik çalışmalar başlatıldı.Ayrıca; 27 Mayıs’ta (yarın) bölgeden hava fotoğrafları alınarak "LİDAR" ölçüm tekniğiyle ayrıntılı ölçümler gerçekleştirilecek ve AFAD Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürlüğü’nden gelecek bilim heyeti bölgede kapsamlı incelemelerde bulunacak.İnceleme sonrasında Vali Çiftçi başkanlığında AFAD Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.Toplantıya; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı.