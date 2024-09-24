Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi , "Ahilik Haftası" vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.13. yüzyılda temelleri atılan ve iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi yüce değerler üzerine inşa edilen Ahilik Teşkilatı’nın, yüz ağartan bir medeniyet projesi olarak günümüze kadar geldiğini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, “Manevi değerlerimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün koruyucusu olmuştur. Bu teşkilat, aynı zamanda sosyal dayanışmanın ve adaletin de teminatı olarak medeniyet tarihimize altın harflerle kazınmıştır. Ahilik, esnaf ve sanatkârlarımızın ticari ve toplumsal ilişkilerinde dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka riâyet etme, iş ve meslek ahlâkına saygı, cömertlik ve güler yüzlülük gibi ilkeleri esas alarak uyguladıkları bir sistemdir. Türk kültürünün medeniyet tarihine armağan ettiği bu güçlü miras, korunması ve gelecek nesillere aynı şekilde aktarılması gereken bir değerdir. Ahilik Teşkilatı’nın asırlardır süregelen bu önemli ilkelerini yaşatmak, toplumsal huzurun ve refahın artmasına vesile olmuştur.” dedi.“Bu değerli mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmalıyız”Tarihte Ahi Evran tarafından Anadolu’da kurulan ve sosyal, iktisadi, siyasi hayatı derinden etkileyen Ahilik teşkilatının, ahlaki açıdan iyi bir insan, dini açıdan iyi bir Müslüman, sosyal ve ticari açıdan iyi bir meslek erbabı olunmasını gerektirdiğini vurgulayan Vali Çiftçi, “ Sahip olduğu değerler ile toplumsal yapımızın temel taşlarından biri olan Ahilik, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde askeri ve idari işlevlerinin yanı sıra halkın eğitimi, istihdamı, güvenliği gibi birçok ihtiyacı karşılamıştır. Ahilik, "akı" (cömertlik) felsefesinin İslami fütüvvet geleneği ile kaynaşması sonucu ortaya çıkmış, mesleki bir "ahlâk okulu" olarak insanın her yönüyle yetişmesini sağlamıştır. Ahi teşkilatına katılan her birey, "Fütüvvetname"lerde belirtilen dini ve ahlâki normlara sıkı sıkıya uymak zorundadır. Doğruluk, güven, cömertlik ve tevazu gibi değerler Ahiliğin temel ilkelerini oluşturmuş; esnaf ve sanatkârlarımız bu ilkeleri yaşatarak toplumda daha ahlâklı ve erdemli bireyler yetişmesine vesile olmuştur. Ahilik, üretmeden tüketmeye, ihtiyaç fazlası tüketime, israfa, güçlünün zayıfı sömürmesine, haksız kazanca ve insanları kandırmaya karşı olan bir sistemdir. Bu değerli mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik Teşkilatı’nın güçlü mirasını devam ettiren esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı tebrik ediyor; helal kazanç peşinde koşan esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum.” şeklinde konuştu.