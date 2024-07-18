Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari’nin içme suyu sorununun çözümü için bir yol haritası hazırlanması ve en kısa sürede saha çalışmalarının tamamlanarak projelere başlanılması talimatını verdi.Hakkari’de uzun süredir devam eden su sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. Vali Ali Çelik, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, İçme ve Atık Su Daire Başkanı Uğur Dal, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, İller Bankası Van Bölge Müdürü Murat Kerim Uyan, İlbank Proje Müdürü Ali Ayhan, İller Bankası İnşaat Mühendisi Ahmet Gül, ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda Vali Çelik, su sorununun çözümü için bir yol haritası hazırlanması ve en kısa sürede saha çalışmalarının tamamlanarak projelere başlanılması talimatını verdi. Otluca köy deresinde yeraltı barajı için zemin etüdü çalışmalarının bir an önce bitirilerek imalatının yıl içinde tamamlanmasının önemi vurguladı.Bu proje Hakkari için hayati önem taşıdığını ifade eden Vali Çelik, "Bu sorunun bir an önce çözülmesi hem halkımızın yaşam kalitesini artırmak hem de gelecekteki su sıkıntılarına karşı tedbir almak adına büyük önem taşımaktadır. İlgili tüm birimlerin iş birliği içinde çalışarak en kısa sürede somut adımlar atmasını bekliyorum" dedi.Vali Çelik’in talimatları doğrultusunda, Helil vadisi yapım işi için gerekli uygulama projesi çalışmaları bugün itibariyle başlatılmış olup, Otluca suyu ilave tesis yapımı ve paket arıtma yapımının projelendirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.