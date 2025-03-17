Hakkari Valisi Ali Çelik, sokak hayvanları için kurulacak doğal yaşam alanlarını inceledi.Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberinde Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürü Necmettin Yılmaz ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Hakkari merkez ve Yüksekova’da sokak hayvanları için doğal yaşam alanı kurulabilecek bölgelerde incelemelerde bulundu. Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulabilecek uygunluktaki arazilerde inceleme gerçekleştiren Vali Çelik; ilgili birimlere gerekli çalışmaların başlatılarak sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarının en kısa sürede hazırlanması yönünde talimatlarını iletti.