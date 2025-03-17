Elazığ’da Öncü dönerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumanda etkilenen 2 çalışan, hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerindeki Öncü dönerin tezgah bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda dumanda etkilenen 2 çalışan, hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.