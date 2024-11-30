Hakkari Valisi Ali Çelik, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz’ın anısına düzenlenen mevlit programına katıldı.Hakkari Valisi Ali Çelik, 30 Kasım 2022 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için düzenlenen mevlit programına katıldı. Hacı Hüseyin Çatal Camii’nde düzenlenen programa, Otluca Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, şehit Korkmaz’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda şehit ailesi ile yakından ilgilenen Vali Çelik, başsağlığı dileklerini iletti. Şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve ailelerinin yanında olmanın bir vefa borcu olduğu vurgulayan Çelik, “Şehitlerimiz, milletimizin ve vatanımızın bağımsızlığı için en büyük fedakârlığı yapmışlardır. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, hepimizin görevidir. Bugün burada, şehidimiz Nedim Korkmaz’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin” dedi.Program, yapılan duaların ardından sona erdi.