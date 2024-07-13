Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari-Van karayolunda yapımı devam eden mezbahane inşaatı ile Sümbül Mahallesindeki hayvan barınağı inşaatında incelemelerde bulundu.Vali Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte 120 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanın aynı anda kesilebileceği, bin 500 metrekare kapalı alana sahip mezbahane inşaatında incelemelerde bulundu. Türkiye ve Avrupa kriterlerine uygun olarak dizayn edilen ve tam otomatik mekanizmaya sahip mezbahane hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, eksikliklerin en kısa sürede giderilerek biran önce hizmete açılması için ilgili birimlere talimatlarını iletti.Daha sonra Sümbül Mahallesi’nde bulunan hayvan barınağı inşaatını gezen Vali Çelik, burada incelemelerde bulundu. İçerisinde rehabilitasyon merkezi, tedavi merkezi, kedi evi, köpek evleri, idari bina ve kışın hayvanların üşümemesi için ısıtma sisteminin olacağı hayvan barınağının çevre düzenlemesinin yapılmasını isteyen Çelik, eksiklerin hızlı bir şekilde giderilerek hayvan barınağının en kısa zamanda faaliyete geçmesi için ilgili birimlere talimat verdi.