Erzincan’da 9 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan toplam 9 kişi yakalandı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 2520 tl adli para cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, görevi kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs toplamda 9 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olan 5 şahıs yakalanarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.2520 TL adli para cezası olan 1 şahıs ile ifadeye yönelik cezası olan toplam 3 şahıs da Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.