Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin içme suyu sorununun çözümü için bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.Hakkari halkının sağlıklı su alması için büyük bir çalışma örneği sergileyen Vali Çelik, yüksek rakımlar başta olmak üzere su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ve beraberindeki heyet ili birlikte Hakkari merkeze bağlı Otluca’da yapımı devam eden içme suyu kaynak rehabilitasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ali Çelik, Hakkâri merkezde içme suyu kaynaklarının arttırılması için Otluca bölgesinde yapımı devam eden 4 bin 470 metre uzunluğundaki içme suyu kaynak rehabilitasyon çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Çelik, Hakkâri merkezde su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacak olan bu projenin; 3 bin metrelik çalışmasının tamamlandığını ve kalan çalışmanın da kısa süre içerisinde bitirileceğini belirtti. Vali Çelik, yetkililere projenin hızlandırılıp bir an önce tamamlanması talimatlarını ileterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.