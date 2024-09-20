Hakkari Valisi Ali Çelik, gaziliğin sadece bir unvan veya sıfat değil, tarifi ve tanımı olmayan kutlu bir makam olduğunu belirterek, “Fedai can eylemeyi tereddütsüz kabul edenlerin makamıdır gazilik” dedi.19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler ve yakınları için Hakkari Valiliği tarafından öğretmenevinde yemek programı düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi’nde düzenlenen yemek programına Vali Ali Çelik ile birlikte; vali yardımcıları, il protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile gaziler ve aileleri katıldı.Yemek sonrasında Hakkâri Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından dua yapılan program, Vali Ali Çelik’in günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Ulu Camii imamı Sıddık Özatak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.Vali Çelik, programda yaptığı konuşmada, “Gazilik sadece bir unvan veya sıfat değil, tarifi ve tanımı olmayan kutlu bir makamdır. Fedai can eylemeyi tereddütsüz kabul edenlerin makamıdır gazilik” dedi.