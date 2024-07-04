Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, “Çocuklarımızın yarınları için hep beraber çalışacağız. İmkânlar dâhilinde ilçemizin gelişimi, vatandaşlarımızdan gelen talepler ile mahalle ve köylerimizde yaşanan sıkıntıların çözümü için elimizden geleni yapacağız” dedi.Vali Çelik, Şemdinli ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Şemdinli Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Şemdinli’deki mahalle ve köylerin mevcut durumları, ihtiyaç ve beklentileri üzerinde istişarelerde bulunuldu.Yapılan toplantıda mahalle ve köylerdeki ulaşım, altyapı, doğal gaz, elektrik, su ve internet hizmetlerinin arttırılması yönündeki ihtiyaçlarını dile getiren muhtarlar, vatandaşlarımızın taleplerini Vali Çelik’e ilettiler.‘Çocuklarımızın yarınları için hep beraber çalışacağız’ diyerek birlik ve beraberliği vurgulayan Vali Çelik, “İmkânlar dâhilinde ilçemizin gelişimi, vatandaşlarımızdan gelen talepler ile mahalle ve köylerimizde yaşanan sıkıntıların çözümü için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.Vali Ali Çelik, daha sonra beraberindeki Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ile Şemdinli Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin açılış törenine katıldı. Yeni açılan işletmenin Şemdinli’ye hayırlar getirmesi temennisinde bulanan Vali Çelik; işletme sahibi Dila Şen’e hayırlı ve bol kazançlar diledi.