Sarıkamış’ta yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Sarıkamış’tan Selim istikametine seyir halindeki 36 AAB 591 plakalı otomobil, Bozat köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.