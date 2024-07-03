Hakkari Valisi Ali Çelik, muhtarlar ve belediyenin birim amirleri ile 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.Valilikte düzenlenen istişare toplantısına Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, mahalle muhtarları ve belediye birim müdürleri katıldı. 6 saat süren toplantıda 15 ayrı mahalle muhtar mahallelerindeki sorun ve sıkıntıları tek tek anlattılar.Toplantıda içme suyunun mevcut durumu, kanalizasyon, istinat duvarları, parklar, dere yatakları, çöp konteynerleri, yol ve mezarlıkların durumu ele alındı. Vali Ali Çelik, tüm mahallelerin sorun ve sıkıntılarını ve buralarda yapılacak olan hizmetlerle ilgili detaylı bilgi aldı.Vali Ali Çelik, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, herkesin üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmasını istedi.Muhtarların sordukları sorular birim müdürleri tarafından cevaplandırılarak tek tek not alındı. Vali Çelik; plan, proje ve program kapsamında altyapı ve üst yapı ile asfalt çalışmaları için ellerinde geleni yapacaklarını belirttiler.