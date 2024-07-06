Hakkari Valisi Ali Çelik, Helel vadisinde bulunan 2 bin 300 rakım yükseklikteki içme suyu kaynağından incelemelerde bulundu.Yaklaşık bir hafta önce karlı dağları aşarak 3 bin 500 rakımlı Hakkari’nin Otluca köyü zirvesine çıkarak içme suyu kaynaklarında incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, bu defa da Helel Vadisinde bulunan 2 bin 300 rakım yükseklikteki su kaynağından incelemelerde bulundu. Vali Ali Çelik; DSİ 174. Şube Müdürü Abdulkerim Aykut, Hakkari Belediyesi ve İl Özel İdaresinin teknik personelleri ile birlikte Helel Vadisi’nin zirvesine çıkarak su kaynaklarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Vali Ali Çelik; Helel vadisi ziyaretindeki incelemeleri boyunca içme suyu sorununa çözüm olabilecek su kaynağından Hakkari merkez bölgesine su desteği sağlanması düşünülen alanda inceleme yaparak yetkililerden bilgiler aldı. Vali Çelik, yaklaşık 2 bin 300 metre rakımdaki Helel Vadisi’nin zirvesine çıkarak incelemelerini tamamlarken, geliştirilebilecek projeler hakkında istişare edilen konularda gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili birimlere talimatlarını iletti.