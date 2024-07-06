Türkiye’nin sulak alanlarının beşte birine sahip Van Gölü havzasında gözlemlenebilen 234 tür kuş, bu yıl yağışların da etkisiyle daha kolay beslenme ve üreme imkanı buluyor. Kuşları görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçıları en güzel kareyi çekmek için saatlerce kamuflajlarını altına saklanıp o anı bekliyorlar.Göçmen kuşların kilometrelerce süren göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, 234’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Üreme ve kuluçka dönemlerini Van’da geçiren birçok kuş türü, havanın ısınmasıyla havzadaki sulak alanlardaki yuvalarında sonbahara kadar konaklıyor. Kuş bilimi açısından da bilim adamlarının araştırmalarını tercih ettiği alanların başında gelen Van Gölü havzası, flamingo, kuğu, dikkuyruk, uzun bacak, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakar meke gibi narin türlere ev sahipliği yapıyor. Kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle her dönem farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği bölgenin, tüm dünyaya tanıtılması amacıyla her yıl festivaller düzenleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de sulak alanların bulunduğu bölgede, kuşların sıkıntılarla karşılaşmadan beslenebilmeleri, doğal yaşam alanlarının korunması ve rahatlıkla üreyebilmeleri için gerekli önlemleri alıyor.Havzanın canlanması ile birlikte doğa fotoğrafçıları Ali İhsan Öztürk ve Murat Doğan, en güzel kareyi çekmek için kamuflajların altına saklanarak saatlerce bekliyor.