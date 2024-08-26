Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, son Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Erzincan’a atanan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü olarak atanan Hakan Yılmaz’ı makamında kabul etti.Vali Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz’a görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.