Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit Abdulkadir Çıldır’ın ailesi ve hastanede tedavi gören yaşlı kadını ziyaret etti.Vali Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte, şehit Abdulkadir Çıldır’ın ailesini ziyaret etti. Şehidin eşi Şükran Çıldır ve aile bireyleriyle bir süre görüşen, şehidin ailesine Türk bayrağı takdim eden Vali Aydoğdu, "Sizler bize, aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman sizlerin yanındayız." dedi.Vali Hamza Aydoğdu buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Makbule Ünal’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Makbule Ünal’ın sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve doktorlardan bilgi alan Vali Aydoğdu, Makbule Ünal ile bir süre hasbihâl ederek kendisine acil şifalar diledi.