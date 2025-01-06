Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.Buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar çığ uyarısında bulunarak, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” dediler.