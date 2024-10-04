Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.Gerçekleşen toplantıda, Vali Aydoğdu, birim amirleri tarafından kurumlarınca takip edilen proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Ardından Aydoğdu, devam ettirilen veya planlanan proje ve çalışmaların titizlikle takip edilerek en kısa süre içerisinde bitirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun arttırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha üst noktalara taşınması hususlarında talimatlar verdi.