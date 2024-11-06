Konya’nın Selçuklu ilçesinde 13 Ekim 2024 günü sinir krizi geçiren bir kişinin polis ekibine saldırması sonucunda sırtından bıçak darbesi alarak yaralanan Erzincanlı polis memuru Mustafa Topuz sağlığına kavuştu.Hastanedeki tedavisinin ardından Erzincan’da ailesinin yanına gelen polis memuru Mustafa Topuz’u Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ziyaret etti.Vali Aydoğdu, polis memuru Mustafa Topuz ve aile bireylerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.