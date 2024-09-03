Erzincan Valiliği ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincanlıların cebinden tek bir kuruş bile reklam harcaması yapmadan, 279 milyon liraya denk düşen bir tanıtım yapmış oldu.Basın, televizyon ve internette yayınlanan Erzincan Valiliği ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun yer aldığı haber içeriklerinin reklam eşdeğeri 279 milyon TL’ye denk geliyor.“279 milyon TL eş değer bir tanıtım gerçekleştirilmiş oldu”Valiler Kararnamesi ile 2023 yılının Ağustos ayında Erzincan Valiliği görevini atanan Hamza Aydoğdu, 1 yıl içerisinde yaptığı paylaşımlarla Erzincan’ın tanıtımına önemli bir katkı sağladı. Erzincan Valiliği ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun yer aldığı haberler, milyonlarca kişiye ulaşırken, şehrin tanıtımı için tek kuruş harcamadan yaklaşık olarak 279 milyon lira harcamaya eş değer bir tanıtım gerçekleştirilmiş oldu.“Erzincan Valiliği ve Vali Hamza Aydoğdu, 32 bin 708 haber ile ülke gündeminde yer aldı”18 Ağustos 2023-18 Ağustos 2024 medya analiz raporuna göre, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun göreve başladığı andan itibaren 32 bin 708 haber ile ülke gündeminde yer aldığı bilgilerine ulaşılırken, bu haberler 421 milyon 357 bin 498 kişiye erişim sağladı.Yaptığı bütün çalışmaların ulusal medya tarafından yakından takip edilmesi ve sosyal medya platformlarını etkin ve erişim yönüyle çok iyi kullanan Erzincan Valiliği ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun, X başta olmak üzere Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarında toplam bir milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Erzincan Valiliği ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun gönderileri milyonlar izlenirken, Erzincan’ın tanıtılması ve ülke genelinde yer bulması açısından da bu erişim oranları büyük katkı sağlıyor.