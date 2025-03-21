Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Demirci ve Dayıkaraca ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte, Binali Yıldırım’ın basın danışmanı, Recep Demirci’ye babası İsmail Demirci’nin vefat etmesinden dolayı, Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca’ya da babası Sebahattin Dayıkaraca’nın vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulundular.Vali Aydoğdu, vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyerek başsağlığı ve sabır diledi.