Hakkari Valisi Ali Çelik, Zeynel Bey Medresesi’ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi.Vali Ali Çelik, tarihi Zeynel Bey Medresesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu’ndan çalışmaların mevcut durumu ve ilerleme süreci hakkında bilgi alan Vali Çelik, sürecin hızlandırılması için talimat verdi. Vali Çelik, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, Zeynel Bey Medresesi’nin Hakkâri’nin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Çelik, “Tarihi mirasımıza sahip çıkmak, geçmişten geleceğe köprü kurmak adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak medreseyi halkımızın hizmetine sunmak için gerekli tüm desteği sağlayacağız” dedi.Çelik, tarihi yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmaların büyük bir özenle devam etmesi gerektiğini belirterek, sürecin hızlandırılması konusunda ilgili birimlere talimat verdi.Zeynel Bey Medresesi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hem turizme hem de bölgenin kültürel gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.